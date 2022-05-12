Джолион Палмер: «Леклер и Сайнс слишком мягко боролись с Ферстаппеном на Гран-при Майами»

Джолион Палмер посетовал на действия пилотов «Феррари» в сражении с Максом Ферстаппеном. Гонщик «Ред Булл» обыграл Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран-при Майами, стартовав с третьего места.

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