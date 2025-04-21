Досрочные пенсионные выплаты: узнаем, как майские праздники изменят график

В преддверии майских праздников сенатор Ольга Епифанова объявила о досрочных пенсионных выплатах. Переводы, которые должны поступить с 1 по 4 мая, будут начислены в конце апреля, чтобы учесть длительные выходные.
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