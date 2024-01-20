Со сцены Большого театра в кровать к альфонсам: история провала Анастасии Волочковой

20 января экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова отметит 48 лет. Ей предрекали головокружительную карьеру балерины, но вместо этого она стала одной из самых скандальных персон отечественного шоу-бизнеса.
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