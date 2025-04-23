СК «Абсолют Страхование» подвела итоги конкурса журналистов «Абсолютный резонанс»

СК «Абсолют Страхование» совместно с системой оценки репутации СКАН-Интерфакс при поддержке Всероссийского союза страховщиков провела церемонию награждения победителей конкурса журналистов «Абсолютный резонанс».
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