Экс-арбитражному управляющему предъявили обвинение в хищении 240 млн

zemlyak.news Бывшему арбитражному управляющему Светлане Аглинишкене предъявили обвинение в мошенничестве и хищении 240 миллионов рублей у "Фонда развития территорий", сообщили 24 октября в Следственном комитете России.
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