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Маск назвал поддержку АдГ на выборах в Бундестаг «вопросом выживания»

Маск назвал поддержку АдГ на выборах в Бундестаг «вопросом выживания»

Предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Илон Маск назвал поддержку партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на предстоящих выборах в Бундестаг «вопросом выживания».

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