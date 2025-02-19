Маск назвал поддержку АдГ на выборах в Бундестаг «вопросом выживания»

Предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Илон Маск назвал поддержку партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на предстоящих выборах в Бундестаг «вопросом выживания».
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