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Феечки Винкс в броском исполнении художника

Феечки Винкс в броском исполнении художника

Дизайн персонажей — важная часть как для создателей, так и для зрителей. Ведь благодаря розовому банту вы всегда узнаете Хельгу из «Эй, Арнольд!», по красно-чёрному костюму в горошек — Леди Баг из одноимённого мультсериала, а по рыжему гардеробу Алёнку из «Сказочного патруля».

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