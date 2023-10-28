Феечки Винкс в броском исполнении художника

Дизайн персонажей — важная часть как для создателей, так и для зрителей. Ведь благодаря розовому банту вы всегда узнаете Хельгу из «Эй, Арнольд!», по красно-чёрному костюму в горошек — Леди Баг из одноимённого мультсериала, а по рыжему гардеробу Алёнку из «Сказочного патруля».