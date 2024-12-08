В Южной Корее президенту присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

Прокуратура Южной Кореи заявила о присвоении президенту республики Юн Сок Ёлю статуса подозреваемого по делу о мятеже против государственного строя, сообщило 8 декабря крупнейшее информационное агентство страны Yonhap.
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