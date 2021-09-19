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Полпред Якушев определился с местом голосования на выборах-2021

Полпред Якушев определился с местом голосования на выборах-2021

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев проголосовал на избирательном участке в Тюмени Находясь в Тюмени, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев проголосовал на выборах Государственную и областную думы.

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