«Бесогон»: Некомпетентность не так безобидна, как кажется на первый взгляд

Советский и российский режиссер, публицист и общественный деятель Никита Михалков в очередном выпуске своей авторской программы "Бесогон" поднял тему, касающуюся такого распространенного явления, как инфантильная некомпетентность, которая далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.
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