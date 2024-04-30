БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Бесогон»: Некомпетентность не так безобидна, как кажется на первый взгляд

«Бесогон»: Некомпетентность не так безобидна, как кажется на первый взгляд

Советский и российский режиссер, публицист и общественный деятель Никита Михалков в очередном выпуске своей авторской программы "Бесогон" поднял тему, касающуюся такого распространенного явления, как инфантильная некомпетентность, которая далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.

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Комментарии
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Андрей nirVAna
КОМПЕТЕНТНОСТЬ относительно чего - просвещения и знания ЧТО от ЧЕГО и к ЧЕМУ, то НЫНЕШНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ НЕ КОМПЕТЕНТНА !!!
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13 час.

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