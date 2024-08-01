БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Не подходящее время»: США замораживают военное сотрудничество с Грузией

«Не подходящее время»: США замораживают военное сотрудничество с Грузией

5 июля Пентагон объявил об отмене на неопределённый срок очередных многонациональных учений в Грузии, известных как «Благородный партнёр», которые первоначально планировалось провести с 25 июля по 6 августа.

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