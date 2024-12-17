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Политика как она есть

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В Госдуме отреагировали на убийство начальника войск РХБЗ Кириллова

В Госдуме отреагировали на убийство начальника войск РХБЗ Кириллова

Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свой «бандитский оскал». Об этом во вторник, 17 декабря, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова.

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