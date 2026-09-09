Крымская война 1853–1856 годов фактически была войной коллективного Запада против России. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
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