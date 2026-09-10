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«Краснодар» не подпишет Мартинша. Клуб согласовал контракт с вингером, но не смог договориться с «Олимпиакосом» (Sport24)

« Краснодар » не подпишет  Желсона Мартинша . Российский клуб согласовал условия контракта с 31-летним вингером, но достигнуть окончательной договоренности с « Олимпиакосом » не удалось, сообщает Sport24.

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