Положение украинской группировки в Авдеевке близко к катастрофе. После того, как накануне российские военные перерезали основную транспортную артерию, по которой осуществлялось снабжение гарнизона ВСУ в пригороде Донецка и вывоз раненых, штурмовые группы армии РФ стремятся перерезать и небольшие проселочные дороги, ведущие в город.
В Авдеевке образовался первый котёл
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
В плен не брать!
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14 час.
вага карлито
Пошло дело ! начались котлы!))Скоро взвоют как в 14 году было!)
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14 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Когда у хохлонацистов закончатся еда, вода и боекомплект, то все они станут "поварами", "санитарами", водителями и писарями.
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14 час.
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