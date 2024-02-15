В Авдеевке образовался первый котёл

Положение украинской группировки в Авдеевке близко к катастрофе. После того, как накануне российские военные перерезали основную транспортную артерию, по которой осуществлялось снабжение гарнизона ВСУ в пригороде Донецка и вывоз раненых, штурмовые группы армии РФ стремятся перерезать и небольшие проселочные дороги, ведущие в город.