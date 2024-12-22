Скандал в Голливуде: Блейк Лайвли выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах к партнеру по фильму

Голливуд вновь охвачен скандалом, и на этот раз в центре событий знаменитая актриса Блейк Лайвли. Скандальные обвинения в сексуальных домогательствах она выдвинула против режиссера фильма и исполнителя главной мужской роли Джастина Бальдони.
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