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Скандал в Голливуде: Блейк Лайвли выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах к партнеру по фильму

Скандал в Голливуде: Блейк Лайвли выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах к партнеру по фильму

Голливуд вновь охвачен скандалом, и на этот раз в центре событий знаменитая актриса Блейк Лайвли. Скандальные обвинения в сексуальных домогательствах она выдвинула против режиссера фильма и исполнителя главной мужской роли Джастина Бальдони.

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