Скандал в Голливуде: Блейк Лайвли выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах к партнеру по фильму

Голливуд вновь охвачен скандалом, и на этот раз в центре событий знаменитая актриса Блейк Лайвли. Скандальные обвинения в сексуальных домогательствах она выдвинула против режиссера фильма и исполнителя главной мужской роли Джастина Бальдони.