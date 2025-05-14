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Издание MR7 потеряло tg-канал: доступ закрыт, причины неизвестны

Издание MR7 потеряло tg-канал: доступ закрыт, причины неизвестны

Один из петербургских порталов стал недоступен как для сотрудников медиа, так и для читателей.Tg-канал информационного портала MR7 ("Мой район") Санкт-Петербурга стал недоступен для администраторов и читателей.

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