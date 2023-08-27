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Олег Леонтьев: «Легионеры «Нефтехимика» старались уехать при первой возможности. Кому-то угрожали, кто-то по своим соображениям не хотел оставаться»

– Перейдем к селекции. В прошлом году чех Лукаш Клок покинул команду из-за того, что ему и его семье на родине угрожали за то, что он играл в России.

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