Мицуки Икедзо, наемник ВСУ.Вчера 4K прочитали Японский наемник Мицуки Икедзо, служивший в одном из подразделений «Интернационального легиона» ВСУ, крайне оскорбительно и уничижительно отозвался о боевых качествах украинских мужчин.
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