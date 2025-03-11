«Число людей с зависимостями за последние несколько лет выросло в разы»

Ученые Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой освоили метод избавления пациентов с болезнью Паркинсона от тремора без операционного вмешательства, существенно продвинулись в диагностике и лечении онкологических патологий мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии