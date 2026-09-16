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Регионы России

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Оптимизация услуги компенсации расходов по оплате ЖКУ на портале Подмосковья

Оптимизация услуги компенсации расходов по оплате ЖКУ на портале Подмосковья

На региональном портале Московской области была оптимизирована услуга «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг».

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