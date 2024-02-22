Госдеп выразил надежду на скорое вступление Украины в НАТО

Государственный департамент США надеется на скорое вступление Украины в Североатлантический альянс. «Президент [США] Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО», — отметила исполняющая обязанности заместителя государственного секретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким.