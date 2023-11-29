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Закон и Порядок

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1-й зампред Комитета Госдумы по обороне призвал включить православные ценности в Конституцию РФ

1-й зампред Комитета Госдумы по обороне призвал включить православные ценности в Конституцию РФ

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв принял участие в работе ХХV Всемирного Русского Народного Собора.

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Комментарии
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Александр Рожков
Уже и  зампред Комитета Госдумы по обороне! Охренеть! А умнее у нас уже нет депутатов, для комитета обороны?
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4 час.

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