The Hill: США ждут катастрофические последствия в случае войны с Ираном

Администрация действующего президента США Джо Байдена пытается публично избежать эскалации с Ираном, однако американские чиновники продолжают раздувать "пламя войны" агрессивной риторикой в контексте противостояния Израиля и ХАМАС, которое может перерасти в более широкий конфликт.
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