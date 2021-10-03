Славянская доктрина

5 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Я не нашёл, где Иванов подробней писал про это. "Сразу же по окончании Первой мировой войны Черчилль предложил направ...Мирная весна пере...
  • Михаил Бутов
    Очень длинная статья. Комментировать трудно. --- "...к войне в Европе, в том числе против СССР, две страны начали гот...Мирная весна пере...
  • Юрий Ильинов
    Эпическая история Земли... Потрясающая эпическая история Земли за несколько минут в не менее потрясающем видео... htt...«Казалось, Москва...

Межконтинентальные подземные тоннели исчезнувших цивилизаций

Межконтинентальные подземные тоннели исчезнувших цивилизаций

https://x-files Межконтинентальные подземные тоннели исчезнувших цивилизаций 2003 год в Подмосковье (окрестности г.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Юрий Ильинов
"Таким образом, в массе своей человечество готово к выходу из тьмы. Оно само инициировало реакцию сил зла, почему и пытаются эти силы остановить прогресс человеческого духа и поступательное движение добра, правды и красоты." Алиса А. Бейли «Лучи и Посвящения», 500
Юрий Ильинов
Когда не было Луны... Многие древние источники утверждают, что, когда-то, на небе не было Луны: - Греческий философ и астроном Анаксагор (5 век до н.э) упоминал трактаты, где утверждалось, что Луна появилась на небе после возникновения Земли. - Аполлоний Родосский (3 век до н.э.) греческий философ, приводит слова Аристотеля, писавшего о древних обитателях Аркадии, которые «питались желудями, а было это в те времена, когда на небе еще не было Луны. - Писатель и историк Плутарх (1-2 век н.э) упоминает одного из правителей Аркадии по имени Проселенос, что значит "долунный". Хм... а что если так и было? Тогда нужно пересматривать всю космологию в принципе...

Картина дня

наверх