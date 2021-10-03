Славянская доктринаМежконтинентальные подземные тоннели исчезнувших цивилизацийhttps://x-files Межконтинентальные подземные тоннели исчезнувших цивилизаций 2003 год в Подмосковье (окрестности г.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов"Таким образом, в массе своей человечество готово к выходу из тьмы. Оно само инициировало реакцию сил зла, почему и пытаются эти силы остановить прогресс человеческого духа и поступательное движение добра, правды и красоты." Алиса А. Бейли «Лучи и Посвящения», 500Юрий ИльиновКогда не было Луны... Многие древние источники утверждают, что, когда-то, на небе не было Луны: - Греческий философ и астроном Анаксагор (5 век до н.э) упоминал трактаты, где утверждалось, что Луна появилась на небе после возникновения Земли. - Аполлоний Родосский (3 век до н.э.) греческий философ, приводит слова Аристотеля, писавшего о древних обитателях Аркадии, которые «питались желудями, а было это в те времена, когда на небе еще не было Луны. - Писатель и историк Плутарх (1-2 век н.э) упоминает одного из правителей Аркадии по имени Проселенос, что значит "долунный". Хм... а что если так и было? Тогда нужно пересматривать всю космологию в принципе...Комментировать
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