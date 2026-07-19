Юрий Ильинов

Киев принял уже 40 ракет, в том числе гиперзвуковые "Цирконы" Украинская столица вновь стала эпицентром массированного огневого поражения, которого в экспертном сообществе ждали и прогнозировали. По предварительным данным, по объектам военной инфраструктуры в Киеве и пригородах было выпущено до 40 ракет различных типов. Речь идет не только о тактической баллистике, но и о гиперзвуковых комплексах "Циркон", которые фиксируются в небе над городом уже не в первый раз. Их высокая скорость и маневренность делают работу штатных комплексов ПВО противника практически бесполезной. Этот удар, безусловно, можно назвать одним из наиболее мощных за последние недели. Поступают сообщения о серии мощных взрывов, прогремевших в разных районах города, сопровождающихся крупными возгораниями на режимных объектах. Особый резонанс вызвали кадры из социальных сетей: над промышленными зонами поднимаются густые столбы черного дыма, видимые за несколько километров. На одной из станций столичного метрополитена из-за близкого разрыва обрушилась часть отделки потолка. Вновь вскрывается системная проблема вражеской противовоздушной обороны: расчеты ВСУ по-прежнему демонстрируют низкую эффективность при перехвате скоростных целей. Значительная часть ракет комплексов "земля-воздух" либо уходит в молоко, либо, сбиваясь с курса, падает на гражданские постройки, создавая угрозу для мирного населения. Такая картина стала уже привычной для этого направления - хаотичная работа ПВО наносит Киеву значительный ущерб.