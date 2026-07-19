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Армия РФ зачищает остатки ВСУ на Константиновском направлении

Армия РФ зачищает остатки ВСУ на Константиновском направлении

Армия РФ зачищает остатки ВСУ на Константиновском направлении КОНСТАНТИНОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ На Константиновском направлении на пути к Долгой Балке в районе между Степановкой и Ильиновкой российские подразделения зачистили очередной «карман», где ранее сохранялось присутствие ВСУ.

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Юрий Ильинов
Киев принял уже 40 ракет, в том числе гиперзвуковые &quot;Цирконы&quot; Украинская столица вновь стала эпицентром массированного огневого поражения, которого в экспертном сообществе ждали и прогнозировали. По предварительным данным, по объектам военной инфраструктуры в Киеве и пригородах было выпущено до 40 ракет различных типов. Речь идет не только о тактической баллистике, но и о гиперзвуковых комплексах &quot;Циркон&quot;, которые фиксируются в небе над городом уже не в первый раз. Их высокая скорость и маневренность делают работу штатных комплексов ПВО противника практически бесполезной. Этот удар, безусловно, можно назвать одним из наиболее мощных за последние недели. Поступают сообщения о серии мощных взрывов, прогремевших в разных районах города, сопровождающихся крупными возгораниями на режимных объектах. Особый резонанс вызвали кадры из социальных сетей: над промышленными зонами поднимаются густые столбы черного дыма, видимые за несколько километров. На одной из станций столичного метрополитена из-за близкого разрыва обрушилась часть отделки потолка. Вновь вскрывается системная проблема вражеской противовоздушной обороны: расчеты ВСУ по-прежнему демонстрируют низкую эффективность при перехвате скоростных целей. Значительная часть ракет комплексов &quot;земля-воздух&quot; либо уходит в молоко, либо, сбиваясь с курса, падает на гражданские постройки, создавая угрозу для мирного населения. Такая картина стала уже привычной для этого направления - хаотичная работа ПВО наносит Киеву значительный ущерб.
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