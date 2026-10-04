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US Treasury Grants Sanctions Waiver For Some Iranian Flights To Iraq

US Treasury Grants Sanctions Waiver For Some Iranian Flights To Iraq

US Treasury Grants Sanctions Waiver For Some Iranian Flights To Iraq Via The Cradle The office of Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi announced on Friday that Baghdad has secured a narrow exemption from US sanctions on Iran’s aviation sector, allowing Iranian airlines to resume up to 40 daily flights to Najaf International Airport.

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