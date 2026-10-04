US Treasury Grants Sanctions Waiver For Some Iranian Flights To Iraq Via The Cradle The office of Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi announced on Friday that Baghdad has secured a narrow exemption from US sanctions on Iran’s aviation sector, allowing Iranian airlines to resume up to 40 daily flights to Najaf International Airport.
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