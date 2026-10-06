Как новый регламент МВД меняет рынок аренды: поквартирный контроль, налоги и последствия

Рынок аренды жилья в России переживает, пожалуй, самый заметный сдвиг за последние годы. То, что раньше казалось частным делом между собственником и квартиросъемщиком, теперь превращается в зону пристального внимания со стороны сразу нескольких ведомств.
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