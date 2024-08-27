Днепр горит и протестует: перерастут ли поджоги и народное сопротивление в очередной Майдан

Жители Днепра пытаются противостоять жестким методам мобилизации. В знак протеста они поджигают автомобили сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и военных, такие инциденты происходят несколько раз в неделю.
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