МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    - "Мартин Зеллнер предлагает арендовать на 100 лет целые города в Африке, куда можно было бы возвращать иммигрантов. ...Через 25 лет афри...
  • Лев Добрый
    На этой самой волне собралась вся голубизна страны. Интересно знать, кто деньги выделил на этот срам? 😱👈😜Курскую беду "зас...
  • Лев Добрый
    А почему президент России молчит, разве Павел Дуров не гражданин России!😱👈🤠Задержанием Дуров...

Днепр горит и протестует: перерастут ли поджоги и народное сопротивление в очередной Майдан

Днепр горит и протестует: перерастут ли поджоги и народное сопротивление в очередной Майдан

Жители Днепра пытаются противостоять жестким методам мобилизации. В знак протеста они поджигают автомобили сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и военных, такие инциденты происходят несколько раз в неделю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх