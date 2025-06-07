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Что такое «третье место», которого так не хватает поколению Z

Что такое «третье место», которого так не хватает поколению Z

Это проблема молодежи, выросшей в условиях тотального онлайн-режима фото: ShutterstockМолодые люди все чаще жалуются на то, что им не хватает места, где можно было бы просто поболтать с друзьями — и для этого не требовалось бы платить за вход или за коктейль.

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