Что такое «третье место», которого так не хватает поколению Z

Это проблема молодежи, выросшей в условиях тотального онлайн-режима фото: ShutterstockМолодые люди все чаще жалуются на то, что им не хватает места, где можно было бы просто поболтать с друзьями — и для этого не требовалось бы платить за вход или за коктейль.