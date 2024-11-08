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Царьград

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Мэрия Самары прокомментировала информацию о повышении стоимости проезда

Мэрия Самары прокомментировала информацию о повышении стоимости проезда

В Самаре продолжают действовать существующие тарифы на проезд в общественном транспорте. Решение об их пересмотре не принималось.

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