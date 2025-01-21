В Симферополе провели чемпионат и первенство города по кикбоксингу

Кикбоксинг – один из флагманов крымского спорта, а точнее, его российского образца. Именно среди наших кикбоксёров есть призёры чемпионатов мира и Европы, а полуостров стал одной из площадок для проведения учебно-тренировочных сборов и даже престижных всероссийских стартов.