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Почему некоторые животные такие яркие: всё дело в том, что они едят

Яркая окраска животных может зависеть от того, что они съели на обед! Но почему одни становятся розовыми, другие — жёлтыми, а третьи щеголяют голубыми лапами? Оказывается, природа придумала довольно хитрый способ раскрашивать животных.

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