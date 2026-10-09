Почему некоторые животные такие яркие: всё дело в том, что они едят

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Яркая окраска животных может зависеть от того, что они съели на обед! Но почему одни становятся розовыми, другие — жёлтыми, а третьи щеголяют голубыми лапами? Оказывается, природа придумала довольно хитрый способ раскрашивать животных.