Сотрудники Госавтоинспекции Оренбурга провели акцию «Засветись»

Накануне в рамках профилактического мероприятия «Безопасность на зимней дороге» сотрудники Госавтоинспекции Оренбурга в МОАУ «СОШ № 10» провели акцию «Засветись», главной целью которой является формирование у детей культуры безопасного и ответственного поведения на дорогах города.