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Сенатор Климов: судьбами жителей Евросоюза в реальности руководят не Париж, Берлин или Брюссель, а США

Сенатор Климов: судьбами жителей Евросоюза в реальности руководят не Париж, Берлин или Брюссель, а США

Судьбами жителей Европейского союза в реальности руководят не Париж, Берлин или Брюссель, а Соединенные Штаты.

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