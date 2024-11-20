Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков завершил карьеру

– На чемпионате России в категории «Мастерс», например, ты хорошо плыл. Не было желания вернуться? – Да, по длинной воде в апреле без большой подготовки проплыл достаточно неплохо и про себя подумал «дайте мне полгодика и можно вернуть свои результаты».