www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP Президент США Дональд Трамп 19 октября заявил, что не знает, кто отдал приказ о прекращении работы спутниковой связи Starlink на Украине, и хотел бы выяснить, кто несет за это ответственность.
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