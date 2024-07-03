Общественники помогли организовать праздник для выпускников алтайского колледжа

Студентов порадовали танцами и бесплатным попкорном Выпускной студентов Алтайского политехнического колледжа / Фото: "Новые люди" Общественники из проекта "Городской патруль" при поддержке "Новых людей" помогли организовать праздник для выпускников Алтайского политехнического колледжа, сообщили amic.
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