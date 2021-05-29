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МОК обяжет участников Олимпиады-2020 в Токио взять на себя все риски, связанные с коронавирусом (Kyodo)

Международный олимпийский комитет (МОК) обяжет спортсменов-участников Токио-2020 отказаться от претензий по организации соревнований, связанных с коронавирусом.

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