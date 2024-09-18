Певица из Барнаула поборется за сердце жениха в реалити-шоу "Богиня свиданий"

Если Софья сможет очаровать потенциального жениха, то она получит от него ответное приглашение на свидание Певица из Барнаула в передаче "Богиня свиданий" / Фото: телеканал "Суббота!" Певица из Барнаула Софья Русских примет участие в реалити-шоу "Богиня свиданий" на телеканале "Суббота!", в котором три девушки встречаются с потенциальным женихом, но победит только одна из них.