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В четырех российских аэропортах ввели ограничения на взлет и посадку самолетов

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ограничили полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

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