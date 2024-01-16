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Мировое обозрение

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Остров Эпштейна как партшкола для западной элитки

Остров Эпштейна как партшкола для западной элитки

В наши дни окончательно вскрылась инфернальная суть так называемых элит Запада. В том числе – в результате обнародования новых деталей педофильского скандала, в коем замешано множество правителей США, Великобритании и иных представителей "райского сада".

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