Global Look Press/Kremlin Pool Политика НАТО на Украине противоречит основным ценностям альянса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для американского журнала Newsweek, приуроченной к саммиту НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.
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