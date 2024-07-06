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Орбан заявил, что политика НАТО по Украине противоречит ценностям альянса

Орбан заявил, что политика НАТО по Украине противоречит ценностям альянса

Global Look Press/Kremlin Pool Политика НАТО на Украине противоречит основным ценностям альянса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для американского журнала Newsweek, приуроченной к саммиту НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

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