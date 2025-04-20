Новый бизнес-седан Toyota размером с Camry: первое фото

Пресс-служба китайского филиала компании поделилась тизером четырёхдверки bZ7. Подробностей немного: речь идёт о среднеразмерном электрическом седане, который рассекретят на автосалоне в Шанхае 23 апреля.
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