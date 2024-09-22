Разгром украинских сил под Курском: потери ВСУ продолжают расти Ольга ВайленкоМинистерство обороны России продолжает сообщать о значительных потерях украинской армии в ходе боевых действий на курском направлении.
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