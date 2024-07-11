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Александр Мостовой: «Какие люди хают Англию весь Евро? Они в финале! Бесит. Дай Уоткинсу 10 раз так пробить, 9 точно не забьет»

Александр Мостовой: «Какие люди хают Англию весь Евро? Они в финале! Бесит. Дай Уоткинсу 10 раз так пробить, 9 точно не забьет»

Английская команда вышла в финал Евро-2024, обыграв сборную Нидерландов (2:1). «Игра получилась равная.

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