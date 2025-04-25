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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евролига. Четвертьфинал. «Монако» примет «Барселону» во втором матче серии, «Олимпиакос» снова сразится с «Реалом»

Испанская «Барселона» попытается сравнять счет в серии с «Монако» (0-1), греческий «Олимпиакос» снова примет испанский «Реал» (1-0).

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