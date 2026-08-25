❕Система дополнительного образования в Ялте начнёт работу в штатном режиме Заместитель главы администрации города Ренард Кутковский.
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❕Система дополнительного образования в Ялте начнёт работу в штатном режиме Заместитель главы администрации города Ренард Кутковский.