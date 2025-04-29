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Китай

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Поездки индийских паломников в китайский Сицзан возобновятся летом этого года -- МИД КНР

Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ -- Поездки паломников из Индии к горе Кангринбоче /Кайлас/ и озеру Мапам-Юмцо в Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая возобновятся летом этого года в соответствии с достигнутой договоренностью между двумя странами.

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