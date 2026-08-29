Мужчина пропал в районе Манской «петли смерти» в Красноярском крае

65-летний мужчина пропал во время сплава по реке Мана в Красноярском крае. Он исчез 25 августа на участке между деревней Кожелак и поселком Нарва.
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